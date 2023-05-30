الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جولة تفقدية لمحافظ الغربية لمتابعة مشروعات المحلة وسمنود (صور)

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام د.طارق رحمي محافظ الغربية، الثلاثاء، بجولة تفقدية؛ لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بمركزي المحلة وسمنود وذلك ضمن جولاته الميدانية اليومية لمتابعة المشروعات على أرض المحافظة، بجانب تفقد أعمال النظافة ورفع المخلفات.

وخلال الجولة تفقد المحافظ شوارع المشحمة، الرجبي، الزيوت والصابون، نادي الصيد، لمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات كما تفقد أعمال إنشاء كورنيش المحلة والذي قاربت المرحلة الثانية منه على الانتهاء، كما تفقد المحافظ في سمنود أعمال إنشاء كورنيش ترعة الساحل، إلى جانب تفقد أعمال النظافة ورفع المخلفات بشوارع المدينة.

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جاء ذلك بحضور اللواء كمال عبد الله رئيس مركز ومدينة سمنود، المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة واللواء هشام رفعت رئيس حي ثان المحلة.

كما عقد محافظ الغربية اجتماعًا لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية 2022 /2023 وذلك قبل نهايتها في 30 يونيو المقبل، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بضرورة متابعة المشروعات الجاري تنفيذها، وفي إطار المتابعة المستمرة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

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كما استعرض محافظ الغربية نسب تنفيذ المشروعات والتي تتم في قطاعات (الكهرباء، رصف الطرق، كباري وأنفاق، تحسين البيئة، الأمن والإطفاء والمرور وتدعيم الوحدات المحلية) حيث استعرض النسب المستهدف تنفيذها، والنسب الفعلية السابقة والحالية بالخطة الاستثمارية، والمتاح والمنصرف والباقي بالربع الأخير من الخطة.

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كما استعرض المحافظ نسب تنفيذ مشروعات الرصف المدرجة في الخطة الاستثمارية 2022/2023 التي قاربت على الانتهاء ، حيث تم الانتهاء من مشروعات الرصف بنسبة ١٠٠% داخل مراكز (بسيون، السنطة، قطور، كفر الزيات، زفتى، حي ثان المحلة وحي أول المحلة) إلى جانب قرب انتهاء مشروعات الرصف بنسبة 96% في مراكز (حي ثان طنطا، حي أول طنطا، مركز طنطا ومركز سمنود)، موجهًا بسرعة تنفيذ الأعمال قبل نهاية العام المالي للحالي مع المتابعة المستمرة لكافة الأعمال وذلك تنفيذًا لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لاستكمال مشروعات الطرق والرصف باعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

محافظ الغربية يقوم بجولة تفقدية لمتابعة مشروعات المحلة وسمنود أعمال الرصف والتطوير أعمال النظافة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجولة تفقديه رفع المخلفات حى ثان المحله جولاته الميدانية جولة تفقدية لمتابعة أعمال النظافة مركز ومدينة سمنود أعمال الرصف

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