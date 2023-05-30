مشادات بـ"عمومية المهندسين" بسبب محاولة غلق باب الدخول أمام الوافدين للتصويت

شهدت الدقائق الأخيرة من الجمعية العمومية لنقابة المهندسين لبحث سحب الثقة من النقيب العام طارق النبراوي، مشادات بين أفراد الأمن والموظفين مع مندوبي المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، بسبب محاولة غلق باب الدخول أمام الوافدين للتصويت.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين لبحث سحب الثقة من النقيب العام طارق النبراوي، أنه سوف يتم غلق باب تسجيل المهندسين في تمام السابعة والنصف.

ومن المقرر أن يستمر تصويت المهندسين المتواجدين في مقر الانعقاد.

وشارك ما يقرب من ٢٥ ألف مهندس، في الجمعية العمومية التي انعقدت اليوم.