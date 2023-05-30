فريق البنك الاهلي مكتمل الصفوف قبل مواجهة الداخلية غداً

اختار بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الداخلية ضمن مباريات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر إقامتها غدا الأربعاء ويستضيفها استاد القاهرة الدولي في السابعة مساء.

ويدخل فريق البنك الأهلي اللقاء بالتشكيل التالي..



حراسة المرمي

محمد أبو جبل - احمد صبحي

خط الدفاع

أحمد ياسين - سعيدو سيمبوري - محمود الجزار - أمير مدحت - عاصم صلاح - اسحاقو يعقوبو - أسامة ابراهيم

خط الوسط

محمد فتحي - محمود سيد - محمد هلال - حمدي علاء - أحمد ياسر - أحمد سعيد - موسي دياوارا - محمود قاعود - فراس بن عايفية



خط الهجوم

أسامة فيصل - باسم مرسي

في حين يغيب عن اللقاء كل من “محمود الزنفلي ومحمد بسيوني وكريم بامبو” للإصابة

وإسلام جابر للإيقاف مباراة واحدة بسبب تراكم الإنذارات.

ويبحث فريق البنك عن الفوز الليلة من اجل الابتعاد عن شبح الهبوط الذى يلازم الفريق هذا الموسم .

وعقد اللواء أشرف نصار اجتماع مع اللاعبين طالبهم بالتركيز واللعب من اجل الفوز للابتعاد نهائياً عن دوامة الهبوط.