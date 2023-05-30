تكريم 267 حافظًا وحافظة للقرآن بأحد مراكز شباب كفرالشيخ

شهد مركز شباب برج مغيزل، التابع لمديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، تكريم 267 من حفظة القرآن الكريم بالتعاون بين المدارس الابتدائية والإعدادية بالقرية التابعة لمديرية التربية والتعليم، لدعم حفظة كتاب الله ونشر الأخلاق والتأكيد على الانتماء الوطنى، وترسيخ القيم والمبادئ التي تحصن الشباب من الانحلال والتطرف ومعاونة الأسرة على تربية النشء الذي ينفع أهله ووطنه وأمته.

أشاد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بتكريم حفظة القرآن الكريم بقرية برج مغيزل، إحدى قرى حياة كريمة بمركز مطوبس وشهد مركز الشباب أعمال تطوير ملعب مركز الشباب، وإقامة مدرسة برج مغيزل الإعدادية بنات، وملحق جديد بمدرسة برج مغيزل الإعدادية بنين، إضافة إلى إنشاء عدد من المشروعات الخدمية بمجلس قروى الجزيرة الخضراء من بينها برج مغيزل، وجار استكمال بقية المشروعات من البنية التحتية.

حضر الاحتفالية عدد كبير من الأهالي، والشيخ حسن عبدالبصير عرفة، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، وابن القرية، ومحمد سعد الصمودى، عضو مجلس النواب، والمهندس عبدالسلام العبد، رئيس الوحدة المحلية، والمهندس عبده جابر، سكرتير الوحدة المحلية، أحمد نصار، نقيب الصيادين، وفرج المزين، رئيس مجلس إدارة مركز شباب برج مغيزل، وخميس عرفة، نائب رئيس مجلس الإدارة، والقيادات التعليمية والشعبية بالمنطقة.

بدأ الاحتفال بالسلام الوطني والحفظة جميعاً يرفعون أعلام مصر، وقدم الحفل الدكتور أحمد كنون بجامعة كفرالشيخ، وافتتح اللقاء بالقرآن الكريم للقارئ الشيخ أسامة البيلى فراج، ثم بكلمة للشيخ إبراهيم محفوظ، إمام مسجد سيدى ابراهيم الدسوقى سابقاً، ومدير إدارة العلمين بمطروح، وأشار أحمد نعمة الله، إلى أن هذا الحفل هو البداية ونحن في الطريق لمشروع الألف حافظ، أعقبها الابتهالات، للمبتهل الشيخ محفوظ إبراهيم، كما جرى تكريم كل الداعمين لهذا الحفل من كبار رجال القرية، ومدراء المدارس، والمهتمين بالتعليم.

ودعا الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل وزارة أوقاف مطروح، إلى الاهتمام بحفظة كتاب الله، وخاصة من البنات فهم أساس البيت وعدة المستقبل، مؤكداً على تعليم أبنائنا الأخلاق الكريمة والقيم النبيلة وبر الوالدين، ويقظة الضمير، وتعليم أبنائنا الإيجابية، وحسن التعامل مع الآخر مع حس وطني، مؤكداً على الخروج على العادات السيئة مثل الزواج المبكر للبنات والمغالاة في المهور.

ونظم الاحتفالية الكبرى مجلس إدارة مركز شباب برج مغيزل بقيادة فرج المزيني وخميس عرفة، نائب رئيس مجلس الادارة، وصابر حميدة، أمين الصندوق، والدكتور أحمد كنون بجامعة كفرالشيخ وأنصاري غريب، عضو الجمعية العمومية وصاحب الفكرة،ـ والشيخ حسن فراج، وأسامة عيسى، وحسنى الشامى، المدير الفنى للعبة الكاراتيه بالمركز، ومجدى عرفة، ومحمد رمضان، ومحمد المصرى الموظفين بالمركز، وعلاء فراج.