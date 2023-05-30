الثلاثاء 30 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أبرزهم هانى شنودة وأشرف زكى.. أسماء الفائزين بجائزة الدولة التقديرية

اشرف زكي
اشرف زكي

أعلنت الدكتورة نيفين ‏الكيلاني، وزيرة الثقافة، عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية، والتي تضم 10 مبدعين، في ثلاثة مجالات هي (الفنون ‏والآداب ‏والعلوم الاجتماعية)‏، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع ‏المجلس الأعلى للثقافة الـ 69 لاختيار الفائزين بجوائز الدولة.

حيث حصل عليها في مجال الفنون كل من الموسيقار هاني شنودة، والدكتور أشرف زكي  نقيب المهن التمثيلية، والدكتورة دليلة الكرداني، أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة.


كما فاز بها في مجال الآداب كل من، اسم الراحل الدكتور عبدالرحيم الكردي، أستاذ النقد والأدب العربي الحديث، والروائية هالة البدري، والدكتور أحمد يوسف، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة.

كما حصل عليها في مجال العلوم الاجتماعية، كل من: ‏‏المستشار عبدالمجيد محمود، والدكتور السيد فليفل، والدكتور حسن السعدي، وصلاح سالم.

أستاذ النقد والأدب العربي أستاذ العمارة اجتماعية الدول الدكتور عبد الرحيم الكردي الدكتورة الدكتور أشرف زكي الراحل الدكتور عبد الرحيم الدكتورة دليلة الكرداني

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

أولى إعدادية أسوان: أهلى الداعمين لى وطموحى الالتحاق بكلية الصيدلة (صور)

قطع المياه عن 4 قرى وعزبة فى بنى سويف لتطهير محطة "بدهل"

تفريغ كبسولة إطفاء فى مستشفى فايد بالإسماعيلية دون إصابات

تفاصيل استعدادات "بني سويف" لعقد امتحانات الثانوية العامة

مرصد الكهرباء: أقصى حمل مسائى اليوم 30100 ميجاوات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات كوهين: جولة وزير الخارجية الإسرائيلي في أوروبا الوسطى.. ما الأهداف؟

إصابات وإحراق محاصيل زراعية فى هجوم لقوات الاحتلال على دير دبوان

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)