"تموين الغربية" يضبط طن دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء

تمكنت مديرية تموين الغربية، بقيادة المهندس محمد أبو هاشم من ضبط 20 جوال مدعم بلغ وزنهم 100 كيلو جرام (طن)، استولى عليهم صاحب الفرن للتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق، وذلك بالتنسيق مع مباحث تموين العربية، بقيادة العميد إيهاب عبد الحليم، حيث تم مداهمة مخبز بمركز زفتي، بعدما تددت معلومات عن قيامه ببيع الدقيق المدعم والإستيلاء علي أموال الدعم.

تلقى المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية بمركز زفتي، بقيادة أسامة سعده مدير تموين زفتي، وأحمد عباس، مدير الرقابة التجارية، بالتعاون مع مباحث التموين بالغربية، من ضبط صاحب مخبز استولى على 20 جوال دقيق مدعم من الحصص المخصصة له بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، وأقر أنه جمعها للتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها، وذلك بناءً علي تعليمات الدكتورعلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمى، والدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية وهيئة الرقابة الادارية بتشديد الرقابة على الأسواق العامة.