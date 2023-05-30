الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تموين الغربية" يضبط طن دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء

الدقيق
الدقيق

تمكنت مديرية تموين الغربية، بقيادة المهندس محمد أبو هاشم من ضبط 20 جوال مدعم بلغ وزنهم 100 كيلو جرام (طن)، استولى عليهم صاحب الفرن للتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق، وذلك بالتنسيق مع مباحث تموين العربية، بقيادة العميد إيهاب عبد الحليم، حيث تم مداهمة مخبز بمركز زفتي، بعدما تددت معلومات عن قيامه ببيع الدقيق المدعم والإستيلاء علي أموال الدعم. 

تلقى المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية بمركز زفتي، بقيادة أسامة سعده مدير تموين زفتي، وأحمد عباس، مدير الرقابة التجارية، بالتعاون مع مباحث التموين بالغربية، من ضبط صاحب مخبز استولى على 20 جوال دقيق مدعم من الحصص المخصصة له بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، وأقر أنه جمعها للتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها، وذلك بناءً علي تعليمات الدكتورعلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمى، والدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية وهيئة الرقابة الادارية بتشديد الرقابة على الأسواق العامة.

ضبط طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بزفتي استولى على 11 جوال دقيق بلدى مدعم استيلاء أرباح غير مشروعة الاستيلاء على أموال الدعم التموين والتجارة الداخلية الاستيلاء على أموال الدكتورعلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية المهندس محمد ابو هاشم بمحافظة الغربية بلدى مدعم دقيق بلدى مدعم ضبط صاحب مخبز

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