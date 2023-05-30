"القسطاوي" يكشف عن خططه للأطفال في الوطن العربي

كشف الأديب إيهاب القسطاوى، رئيس كرسى الطفل بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الالكسوا" أبرز الخطط الخاصة بالأطفال فى الوطن العربي، منها إنشاء اول مرصد الالكسو لرصد اتجاهات وميول الأطفال فى الوطن العربى من بيروت كاول مرصد من نوعة بمشاركة كل الاجهزة المعنية، لافتًا إلى أن الهدف منه تكوين قاعدة بيانات عن واقع الطفولة فى العالم العربى بشكل علمى من خلال نخبة من الخبراء وعلى ارض الواقع.

أوضح قسطاوي، لـ"الدستور"، أنه سيتم وضع البيانات التحليلية أمام الباحثين وكتاب أدب الطفل وصناع القرار، كما تم تدشين موقع اقرا لانتقاء افضل الاصدارات لادب الطفل فى العالم العربى وعرضها للطفل بشكل مجانى، كما تم تدشين ركن الالكسو فى خدمة فلسطين لخلق جيل لدية وعى تجاه قضاياة القومية وفى القلب منها فلسطين.