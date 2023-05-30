الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"البرهان" يتفقد مواقع القوات ويشيد بدعم الشعب السودانى

البرهان
البرهان

أجرى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، جولة تفقدية لمتابعة القوات المرابطة ببعض المواقع. 

وأشاد بيان صادر عن القيادة العامة للجيش السوداني، بوقفة الشعب بأكمله خلف جيشه رغم المعاناة التي يعيشها منذ ما يقارب الشهرين، مشيراً إلى أن القوات المسلحة تخوض هذه المعركة نيابة عن شعبها مؤكدًا أنها لم تستخدم بعد كامل قوتها المميتة، لكنها ستضطر إلى ذلك إذا لم ينصع العدو أو يستجب لصوت العقل.

وذكر «البرهان» أن جميع المناطق والفرق لا تزال محتفظة بكامل قواتها بعد أن بسطت سيطرتها على جميع أنحاء البلاد. 

وتابع «البيان» أنه بشأن تمديد الهدنة ذكر أنه تمت الموافقة عليها بغرض تسهيل انسياب الخدمات للمواطنين الذين أنهكتهم تعديات المتمردين، وقد نهبوا ممتلكاتهم وانتهكوا حرماتهم وعذبوهم وقتلوهم دون وازع أو ضمير. 

ودعا البرهان إلى عدم الالتفاف إلى ما يبثه إعلام الميليشيا المتمردة ساخرًا من ادعاءاتهم بأن حربهم هذه ضد الكيزان متسائلًا: (أين الكيزان بين هؤلاء الجنود؟).

 وفي ختام حديثه، شدد على أن القوات المسلحة ستظل مستعدة للقتال حتى النصر، وأن المتمردين لن يستطيعوا أن ينالوا من هذه البلاد، مؤكدًا أن النصر قريب لا محالة.

 مكتب الناطق الرسمى باسم القوات المسلحة 

السودان الشعب السوداني المعاناة القوات المسلحة خلف جيشه

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