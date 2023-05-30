الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تربية رياضية سوهاج" تنظم الملتقي الترويحي الثاني لذوي الإعاقة

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

نظمت كلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج، فعاليات الملتقي الترويحي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي نفذه قسم الإدارة الرياضية بالتعاون مع مركز سيتي لدراسات الإعاقة بسوهاج، على أرض ملاعب المدينة الجامعية للطالبات بالمقر القديم.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس الجامعة، إن الجامعة تحرص علي التعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدني، لتنفيذ العديد من الانشطة والفعاليات التي تهدف إلى دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة مع أقرانهم الأسوياء، وذلك تنفيذاً لرسالة الجامعة كمؤسسة تربوية أكاديمية، بالاهتمام بالطلاب ذوي الإعاقة وتأهيليهم، وذلك تماشيا مع اتجاهات الدولة بالأفراد ذوي الإعاقات باعتبارها جزء من خطة الحكومة لبناء الإنسان المصري.

وأضاف الدكتور خالد عمران، أن تنظيم تلك الفعالية جاء بالتعاون بين كلية التربية الرياضية وعدد من الجمعيات المعنية بالأشخاص ذوي الاعاقه، منها لجنة الزكاة بجمعية دار الحبيب، مؤسسة معاً، مؤسسة درب الصالحات، بالإضافة إلى مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، مشيراً إلى حرص الجامعه على التواصل الدائم مع جميع المؤسسات المجتمعية، وتقديم كافه أوجه الدعم لهم.

وذكر الدكتور أحمد عبد الله، أنه تم انطلاق فعاليات الملتقى تحت شعار "إيد فى إيد"، حيث شارك طلاب كلية التربية الرياضية قسم الإدارة الرياضية فى تنظيم فعاليات الملتقى وتنظيم ألعاب ترويحية للأطفال ذوي الإعاقة، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد عبد المحسن مدير مكتب التدريب الميداني بالقسم.

وأضاف الدكتور محمد عبد المحسن، أن الملتقى يأتي ضمن خطه قسم الإدارة الرياضية التي تستهدف تدريب الطلاب على تنظيم وإدارة الأحداث والمهرجانات الرياضية، ونشر الوعى بين طلاب الجامعة، بحق الأشخاص ذوى الإعاقة في الترويح والرياضة.

احمد عبدالله احتياجات اتجاهات الدولة الأنشطة والفعاليات التضامن الاجتماعي الحكومة

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