الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير القوى العاملة يُسلم تعويضات جديدة لأسر العمالة غير المنتظمة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

تستكمل وزارة القوى العاملة دورها في دعم ورعاية العمالة غير المنتظمة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. وسلم وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، اليوم الثلاثاء، شيكات تعويض وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية لـ5 أسر لعمال متوفين، من العمالة غير المنتظمة، من محافظتي القاهرة وقنا بإجمالي مبلغ مليون جنيه يستفيد منها 23 فردًا من أفراد تلك الأسر، مقدمة من شركة مصر للتأمين كتعويض من خلال وثيقة التأمين لحالات العجز الجزئي أو الكلي أو الوفاة، والتي أصدرتها الوزارة بالتعاون مع الشركة لحماية العمالة غير المنتظمة وأسرهم ورعايتها، اجتماعيًا وصحيًا. وقد بلغ إجمالي التعويضات 10 ملايين و470 ألفًا و670 جنيهًا استفاد منها 109 من العمالة غير المنتظمة خلال العام المنصرم 2021 فقط.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن تلك التعويضات تأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأنها شملت اليوم حالات وفاة لـ5 عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات: القاهرة، وقنا، وهم: حسن عبدالرحيم محمد علي، ومنصور حسيب حسانين حسين، وأحمد علي فهمي عبداللطيف، وميخائيل وحيد زاهر جرجس، وتقى ليثى محمد أبوالحمد. 

وأوضح البيان أن إجمالي التعويضات اليوم لأسر العمال المتوفين بلغت مليون جنيه.


وقدَّم وزير القوى العاملة العزاء لأسر العمال المتوفين، مؤكدًا حرص الوزارة على رعاية العمالة غير المنتظمة وأسرهم، واستمع إلى مطالب البعض، وأشار توجيهاته بالاستمرار في بذل كل الجهود لحماية ورعاية الحماية غير المنتظمة من خلال مديريات القوى العاملة بالمحافظات بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير المساعدة للحصول على المستحقات.

حضرت فعاليات التسليم من "الوزارة": منال عبدالعزيز، رئيسة الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وأحمد معروف، مدير عام العلاقات العامة والمراسم، ونشوى الشبكي، مديرة عامة لإدارة الحسابات واستثمار موارد العمالة غير المنتظمة، وشيماء عبدالله، مديرة عامة لإدارة رعاية العمالة غير المنتظمة، وحلمي أبوزهرة، مدير عام لإدارة بيانات العمالة والمنشآت. وحضرت من شركة مصر للتأمين، نجلاء فتحي، مسئولة التأمين بالشركة.

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وزير القوى العاملة تعويضات أسر عمالة غير منتظمة توجيهات الرئيس غير المنتظمين

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