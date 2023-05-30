الزمالك يبحث تجديد عقد المثلوثى بناءً على طلب أوسوريو

يعقد عبدالواحد السيد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسات مكثفة مع بعض لاعبي الفريق المنتهية عقودهم، من أجل التفاوض معهم لتجديد عقودهم للموسم الجديد.

عُقِدَت جلسةٌ بين عبدالواحد والتونسي حمزة المثلوثي، من أجل الاتفاق على تجديد عقده وفقًا للشروط التي يرتضيها الطرفان.

وأبدى المثلوثي موافقته على التجديد، وجارٍ التفاوض على مدة العقد والمقابل المادي.

ويرغب الزمالك في تجديد عقد المثلوثي، بناءً على طلب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وعُقِدَت جلسةٌ بين عبدالواحد ولاعبي الفريق، وطالبهم ببذل أقصى جهد في المباريات المقبلة، لاستعادة الانتصارات وتحسين نتائج الفريق، والفوز بكأس مصر، لمصالحة الجماهير.

وأكد عبد الواحد للاعبين أن من لا يريد اللعب في الزمالك فعليه البحث عن عقد للرحيل، ولن تتردد إدارة الزمالك في بيعه لأي نادٍ آخر.