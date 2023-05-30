الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توريد 229587 طن قمح بنسبة 71.22% في كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن كميات القمح المورد من المزارعين في المحافظة، سواء ما تم توريده داخل المحافظة أو ما تم نقله خارج المحافظة من قمح مزروع ضمن المساحة التي تم زراعتها ومساحتها 215 ألف فدان.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن جملة ما تم توريده 229 ألف  و587 طن و 696 كيلو قمح، بنسبة توريد 71.22%، مشيراً أن جملة ما تم توريده داخل 22 موقعا بالمحافظة 178 ألف و999 طن و 441 كيلو، والمنقول خارج المحافظة، 41 ألف و 833 طن و 255 كيلو، وما تم توريده  ونقله للإكثار" التقاوي"، 8755 طن ، بإجمالي 299 ألف و587 طن و 696 كيلو قمح.

فيما أكد عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، ان استلام القمح المحلي خلال موسم 2023 الحالي، يتم من خلال 22 موقع تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ، لافتا أن هناك متابعة من معالى اللواء المحافظ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية  برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع  خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل اى مشكلات قد تواجه بعضها .

وأوضح "الهابط"، أن وكيل وزارة التموين قد شدد على تنفيذ قرارات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك  بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين، بما لا يتجاوز الفترة المقررة.

قمح التموين صوامع شون كفر الشيخ

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