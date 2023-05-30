قبل عرضه على الكونجرس.. أبرز بنود اتفاق سقف الدين الأمريكي
حث الرئيس الأمريكي جو بايدن، الكونجرس على تمرير الاتفاق المبدئي بشأن سقف الدين لرفع حد الاقتراض الحكومي ومنع حدوث تخلف كارثي محتمل في سداد ديون الولايات المتحدة.
في حالة الموافقة عليه من قبل الكونجرس غدا الاربعاء، سيسمح الاتفاق للحكومة الفيدرالية باقتراض الأموال حتى بعد فترة طويلة من الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في نوفمبر 2024.
أبرز بنود اتفاق سقف الدين الأمريكي
ومن أبرز البنود التي تضمنها الاتفاق المبدئي بشأن سقف الدين بين بايدن والجمهوريين:
- وقف سقف الدين حتى عام 2025: في كثير من الأحيان يتعين على الكونجرس الأمريكي التصويت لرفع أو تعليق السقف، حتى يتمكن من الاقتراض أكثر لسداد فواتيره، وحاليا تبلغ 31.4 تريليون دولار، حيث يشمل دفع تكاليف الموظفين الفيدراليين والجيش والضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، بالإضافة إلى الفائدة على الديون الوطنية واسترداد الضرائب.
- حدود الإنفاق: أراد الجمهوريون تجميد الإنفاق العام لمدة 10 سنوات، مع زيادة الإنفاق الدفاعي وخفض الميزانيات الأخرى، كما أن الاتفاق يبقي الإنفاق غير الدفاعي ثابتًا في العام 2024، مع زيادة بنسبة 1٪ في عام 2025.
- رفع الإنفاق الدفاعي إلى 886 مليار دولار في ميزانية 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3 في المائة عن هذا العام.
- لا توجد حدود للميزانية بعد عام 2025: يقدر البيت الأبيض أن الإنفاق الحكومي سينخفض بما لا يقل عن تريليون دولار ، بحسب وكالة أسوشيتد برس ، لكن الحسابات الرسمية لم تصدر بعد؟
- زيادة التمويل الكامل للرعاية الطبية للمحاربين القدامى بعد 2025، بما يتماشى مع خطط الرئيس بايدن.
- إرجاع الأموال غير المنفقة من مخصصات جائحة كورونا مع انتهاء حالة الطوارئ الصحية العامة رسميًا في مايو الجاري، فقد طالب الجمهوريون بإعادة أموال الإغاثة التي لم يتم إنفاقها، وقد قدر مكتب الميزانية في الكونجرس أن هذا المبلغ حوالي 30 مليار دولار.
- إصلاح برامج الرفاه والدعم: كان أحد المطالب الاساسية للجمهوريين تشديد توزيع مزايا الرعاية الاجتماعية من خلال وضع ضوابط منحها.
- ضبط قواعد فرض الضرائب على الأثرياء الأمريكيين.
- الحصول على تصاريح مشروع الطاقة بضوابط جديدة، حيث ستعمل القواعد الجديدة على تسهيل حصول مشاريع الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة على التراخيص خلافا للسابق.