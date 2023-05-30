قبل عرضه على الكونجرس.. أبرز بنود اتفاق سقف الدين الأمريكي

حث الرئيس الأمريكي جو بايدن، الكونجرس على تمرير الاتفاق المبدئي بشأن سقف الدين لرفع حد الاقتراض الحكومي ومنع حدوث تخلف كارثي محتمل في سداد ديون الولايات المتحدة.

في حالة الموافقة عليه من قبل الكونجرس غدا الاربعاء، سيسمح الاتفاق للحكومة الفيدرالية باقتراض الأموال حتى بعد فترة طويلة من الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في نوفمبر 2024.

أبرز بنود اتفاق سقف الدين الأمريكي

ومن أبرز البنود التي تضمنها الاتفاق المبدئي بشأن سقف الدين بين بايدن والجمهوريين: