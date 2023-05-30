السجن 3 سنوات لمتهمين سرقوا مواطنًا بالإكراه فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن 3 سنوات؛ لاتهامهم بسرقة مواطن بالإكراه بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذوالفقار، بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة مركز البلينا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه أنه أثناء سيره في الطريق العام استوقفه المتهمون وبحوزتهم سلاح وقاموا بتهديده واستولوا منه على متعلقاته الشخصية كرها عنه وفروا هاربين.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.