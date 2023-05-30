الثلاثاء 30 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: حكيمى ليس سعيدًا فى باريس سان جيرمان ويريد الرحيل

حكيمي
حكيمي

أفادت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء بأن المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن باريس سان جيرمان الفرنسي يريد الرحيل عن صفوف النادي الفرنسي هذا الصيف.

وقال موقع «Relevo» الإسباني إن أشرف ليس سعيدًا في باريس سان جيرمان ويود الرحيل، رغم أنه يعلم أن من الصعب للغاية مغادرة باريس خلال هذا الصيف. 

وأوضح التقرير أن اللاعب يُرحب بفكرة العودة إلى ريال مدريد مرة أخرى.

حكيمي يلعب موسمه الثاني مع النادي الباريسي بعد انضمامه في صيف 2021، قادمًا من إنتر الإيطالي في صفقة كبيرة تكلفت قرابة الـ70 مليون يورو.

وشارك حكيمي مع باريس في 79 لقاءً وسجل 9 أهداف وحصد 3 بطولات.

وكان مكتب الادعاء العام الفرنسي قد وجّه تهمة الاغتصاب بشكل رسمي، لأشرف حكيمي ظهير أيمن منتخب المغرب وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتلقت الشرطة الفرنسية اعترافًا من فتاة تبلغ من العمر 24 عامًا، بتعرضها للاغتصاب من أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، لكن تقارير صحفية أكدت أنها رفضت تقديم شكوى ضد اللاعب الدولي المغربي.

وجاء أول رد من اللاعب عن طريق فاني كولين، محامي اللاعب، في تصريحات لصحيفة "لو باريسيان" الفرنسية. وقال: "الاتهامات باطلة، هو يشعر بالهدوء وينتظر العدالة وظهور الحقيقة". 

حكيمي إنتر باريس سان جيرمان سان جيرمان أشرف حكيمي

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023

بالإسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسماعيلية

بالأسماء.. حركة تنقلات بمديرية زراعة البحيرة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج 2023

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات كوهين: جولة وزير الخارجية الإسرائيلي في أوروبا الوسطى.. ما الأهداف؟

إصابات وإحراق محاصيل زراعية فى هجوم لقوات الاحتلال على دير دبوان

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)