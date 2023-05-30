تقرير: حكيمى ليس سعيدًا فى باريس سان جيرمان ويريد الرحيل

أفادت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء بأن المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن باريس سان جيرمان الفرنسي يريد الرحيل عن صفوف النادي الفرنسي هذا الصيف.

وقال موقع «Relevo» الإسباني إن أشرف ليس سعيدًا في باريس سان جيرمان ويود الرحيل، رغم أنه يعلم أن من الصعب للغاية مغادرة باريس خلال هذا الصيف.

وأوضح التقرير أن اللاعب يُرحب بفكرة العودة إلى ريال مدريد مرة أخرى.

حكيمي يلعب موسمه الثاني مع النادي الباريسي بعد انضمامه في صيف 2021، قادمًا من إنتر الإيطالي في صفقة كبيرة تكلفت قرابة الـ70 مليون يورو.

وشارك حكيمي مع باريس في 79 لقاءً وسجل 9 أهداف وحصد 3 بطولات.

وكان مكتب الادعاء العام الفرنسي قد وجّه تهمة الاغتصاب بشكل رسمي، لأشرف حكيمي ظهير أيمن منتخب المغرب وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتلقت الشرطة الفرنسية اعترافًا من فتاة تبلغ من العمر 24 عامًا، بتعرضها للاغتصاب من أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، لكن تقارير صحفية أكدت أنها رفضت تقديم شكوى ضد اللاعب الدولي المغربي.

وجاء أول رد من اللاعب عن طريق فاني كولين، محامي اللاعب، في تصريحات لصحيفة "لو باريسيان" الفرنسية. وقال: "الاتهامات باطلة، هو يشعر بالهدوء وينتظر العدالة وظهور الحقيقة".