الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريقين فى المنيرة الغربية والوراق

حريق
حريق

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق اشتعل أعلى سطح عقار في المنيرة الغربية، ولم يسفر الحريق عن إصابات، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا باشتعال حريق بعقار في منطقة المنيرة الغربية وانتقل رجال الإطفاء لمكان البلاغ وتمكنوا من إخماده دون إصابات، وعاين رجال المباحث مكان الحريق وتبين اشتعاله أعلى سطح العقار وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

كما اشتعل حريق بمنور عقار بمنطقة الوراق، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها لشقق العقار، وأكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عدم وجود شبهة جنائية في اندلاعه، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

حريق المنيرة الغربية

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