تسرب غاز نتيجة كسر ماسورة فى إمبابة

تعرضت ماسورة غاز للكسر بشارع الإمام الغزالي في إمبابة، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم التنسيق مع مسؤولي الغاز لإصلاح الكسر دون إصابات، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بتسرب غاز بشارع الإمام الغزالي في إمبابة.

توجه رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم التنسيق مع مسئولي طوارئ الغاز، وإصلاح كسر الماسورة دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.