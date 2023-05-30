الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حريق سيارة ملاكى أعلى الطريق الدائرى فى الطالبية

جريدة الدستور

سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة على حريق اشتعل بسيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري بالطالبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا باشتعال حريق بسيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري بين الكونيسة والطالبية بمنطقة الطالبية، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى محل الواقعة، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات، وأجرى رجال المباحث معاينة للسيارة، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

الحماية المدنية حريق الطريق الدائري الطالبية

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