تصدرت التريند بإعلان عقد قرانها.. من هو زوج الفنانة ميرنا نور الدين؟

أعلنت الفنانة ميرنا نورالدين عن زواجها من شاب أمريكي الجنسية، واقتصر حفل عقد قرانهما على حضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين.

خبر عقد القران كان مفاجأة مدوية لجمهورالفنانه ، ما جعلها تتصدر التريند، وتساءلت الجماهير عن زوجها التي قررت اختياره من خارج الوسط الفني، ولأن ميرنا نور الدين تحظى بعدد كبير من المتابعين والمعجبين، نقدم لكم خلال هذه السطور معلومات عن زوجها الأمريكى:

-شاب مصري يحمل الجنسية الأمريكية يدعى عمر عطية.

-يعمل مدرب جيم شهير.

كانت ميرنا نور الدين قامت بمشاركة متابعيها بصورة حديثة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور "انستجرام"، ظهرت وهي ترتدي جامبسوت جينز ومكياج بالألوان الهادئة، كما تركت شعرها منسدلا على كتفها، ونالت إعجاب كثيرين من الأشخاص والتعليقات المميزة لإطلالتها المشعة.

احتفلت ميرنا نور الدين بعقد قرانها، ونشرت صورًا وهي ترتدي الفستان الأبيض، ويقف بجانبها زوجها، وكتبت على الصورة: "الحمد لله كتبنا الكتاب"، كما حرص أصدقاءها على تقديم التهنئة، وأبرزهم الفنانة هاجر أحمد، رنا رئيس، وغيرهم من الفنانين الذين أعربوا عن سعادتهم بالخبر.

يذكر أن آخر أعمال ميرنا نور الدين خلال الموسم الرمضاني عام 2023 مسلسل "الكتيبة 101" بطولة الفنان عمرو يوسف و آسر ياسين، وقدمت دور الطبيبة آمنة، بشاركة الفنان فتحي عبدالوهاب، وليد فواز، والفنانة وفاء عامر.