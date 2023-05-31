"منعوني أصلي".. تفاصيل أزمة طالبة مع كافيه بالمعادي بسبب صلاة العصر

حالة من الجدل أثارتها فتاة تدعي مريم خليل عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من خلال منشور عبّرت فيه عن استياءها من رفض "كافيه" أداء فريضة الصلاة وقت الأذان وهو الأمر الذي أزعجها كثيرًا، حسبما قالت.

وروّت مريم خليل قصّتها بأنها تواجدت داخل أحد كافيهات المعادي رفقة صديقتها للجلوس سويًا، إلا أنه حين حان وقت صلاة العصر قررت أن تؤدي الفريضة قبل أن ينتهي وقت الصلاة، لتذهب إلى النادل "جرسون" تسأله عن اتجاه القبلة إلاّ أن الأخير أخبرها بأنه ممنوع الصلاة هنا وهو الأمر الذي أثار غضبها كثيرًا.

وتابعت مريم خليل:"للأسف كنت في cafe المفروض أنه محترم في المعادي فحصل موقف مفهمتوش الحقيقة علشان عمري ما جه في بالي إن إحنا وصلنا للمرحلة دي، أنا للأسف كنت جاية من الجامعة وقعدت مع صحبتي شوية، وبعدين خدت بالي إن العصر هيضيع عليا، فكل اللي عملته إني سألت الولد اللي شغال في المكان هىّ القِبلة فين؟ بس بتأكد".

أضافت الفتاة العشرينية:"أنا مش عايزه منه أي حاجه خالص، حتى مصليتي الحمدلله بتبقى معايا وأنا هقوم اصلي علي جنب بس مش أكتر فرد الولد رد مفهمتوش الحقيقة، بيقولي هوّ انتِ هتصلي فين؟، فأنا رديت بكل البديهية اللي في الدنيا وشاورتله على مكان فاضي اقف اصلي فيه فطلع ممنوع نصلي داخل المكان".

ردَّ صاحب الكافية

وقالت ليديا محمود، صاحبة الكافية لـ"الدستور": “الفتاة طلبت الصلاة داخل الكافيه والويتر المسئول استأذنها في إتاحة مكان آخر للصلاة، لكنها رفضت الانتظار وأسباب المنع تتلخص في كونها تريد الصلاة أمام الباب الخاص بدخول الأشخاص على الرغم من وجود مسجد بجوار المكان مباشرة”.

أضافت أنها في النهاية قامت بالصلاة والويتر المسئول وفر لها مكان لتصلي به وفي النهاية قامت بكتابة منشور عبر السوشيال ميديا يحمل المزيد من المغالطات غير الحقيقية بالمرة، فهناك العديد من الشواهد التى تثبت أننا لا نمنع الصلاة نهائيًا، لكن المكان بجوارنا "البوتيك" يوفر هذا أحيانًا.

في السياق، ردَّ أحد شركاء الكافيه سامر التلاوي والذي وقعت فيه الأزمة على ما كتبته مريم خليل عبر السوشيال ميديا بأن المكان لم يمنع الصلاة فيه، بل هم يخضون لقواعد مكان "ڤيلا فلت"، خاصة أنهم جزء منهم وعليهم أن يلتزموا بالقواعد المبرمة بينهم.

وتابع التلاوي "إحنا مش مانعين الصلاة في المكان بتاعنا، إحنا موجودين جوه المكان اللي اسمه ڤيلا فلت، وهم اللي بيحطوا قوانين المكان اللي إحنا مضطرين نمشي عليها، وهم اللّي مانعين الصلاة في الصالة عندنا وكان في ناس بيصلوا في البوتيك وحصل مشكلة مع صحاب ڤيلا فلت كذا مرة بسبب الموضوع ده، وفي الآخر ساعات بنعرف نجيب اكسبشن في الموضوع ده وساعات لأ".