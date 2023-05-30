الثلاثاء 30 مايو 2023
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حوادث

ارتفاع ضحايا حادث تصادم دهشور لـ3 متوفين و27 مصابا

جريدة الدستور

كشف مصدر أمني بالجيزة عن ارتفاع ضحايا حادث تصادم سيارة ميني باص مع أخرى نقل بطريق أسيوط الغربي اتجاه القاهرة، بوصلة دهشور إلى 3 متوفين و27 مصابًا.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين ومصابين بطريق أسيوط الغربي اتجاه القاهرة بين قريتي طهما ودهشور بالطريق الواصل بين محافظتي الجيزة والفيوم.

على الفور، دفع مرفقا إسعاف الجيزة والفيوم بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ميني باص مع أخرى نقل.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

غرفة عمليات النجدة دهشور محافظتي الجيزة سيارة ميني باص

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