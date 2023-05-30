الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليوم آخر موعد لتقديم أوراق المعلمين الراغبين فى تغيير المسمى الوظيفى

التربية والتعليم
التربية والتعليم

قالت الإدارات التعليمية إن آخر موعد لتقديم الأوراق المطلوبة لتغيير المسمى الوظيفي للمعلمين، اليوم الثلاثاء، مع ضرورة الالتزام بالنماذج المعدة من إدارة التنسيق.

وكانت قد أصدرت الإدارة المركزية لشئون المعلمين خطابًا للمديريات التعليمية بجميع محافظات الجمهورية، بشأن تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين والإخصائيين للعام الدراسي 2022 /2023.

يأتي ذلك في إطار حرص الإدارة العامة للشئون الوظيفية للمعلمين على تنظيم العمل وتوحيده في أعمال الإدارة العامة للتنسيق "عام، فني، خدمات".

وجاء نص الخطاب كالتالي:

- نموذج إكسل لتغيير المسمى الوظيفي لأعضاء هيئة التعليم الذين يرغبون في تغيير المسمى الوظيفي.

- تنسيق التعليم العام «من مادة لمادة- من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية- من المرحلة الإعدادية إلى المرحلة الثانوية العامة لمادتي العلوم والدراسات فقط) للعام (2023/ 2024).

- تنسيق التعليم الفني «صناعي- زراعي- تجاري- فندقي».

- تنسيق الخدمات «الإخصائيين».

وشدد الخطاب على أنه حرصا على دقة البيانات، حتى يتسنى سرعة الانتهاء من مراجعة بيانات المتقدمين وذلك لأهمية البيانات ودقتها، على أن تتم موافاتنا بملف الإكسيل في موعد غايته 2023/5/30.

وجاءت المستندات المطلوبة لتغيير المسمى الوظيفي للمعلمين كالتالي:

۱- صحيفة أحوال إلكترونية + صحيفة يدوية.

2 - شهادة التخرج “المؤهل الدراسي المعين عليه”.

3- المؤهل الدراسي المناسب للمادة والتخصص الحاصل عليه أثناء الخدمة.

4- المؤهل التربوى "لغير التربويين".

ه- صورة بطاقة الرقم القومي واضحة جدا على ورقة كاملة

6- نموذج تغيير المسمى الوظيفي (الفردي لكل معلم على حدة)

7- تقرير كفاية بمرتبة كفء خلال العامين الأخيرين.

8- إقرار قيام بالعمل من المدرسة المنتدب إليها

۹ - إفادة من المدرسة أنه يعمل بها حتى تاريخه مبينا بها عدد سنوات الندب، موقعا عليها من كل من (الموجه الأول للمادة - مدير التنسيق - مدير الإدارة).

۱۰- آخر قرار ترقية صادر من الأكاديمية المهنية للمعلمين.

۱۱- طلب تغيير المسمى الوظيفي

2022 2023 الأوراق المطلوبة للمعلمين الإدارة العامة ل الادارة الإدارات التعليمية أعضاء هيئة التعليم الأوراق المطلوبة المرحلة الابتدائية المرحلة الثانوية العامة

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