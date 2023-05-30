أسباب وأعراض وطرق علاج إنفلونزا الصيف

بالتزامن مع بداية فصل الصيف نقدم لكم أبرز المعلومات عن برد الصيف بحسب موقع " verywellhealth" الطبي:

إنفلونزا الصيف:

لا تختلف أعراض برد الصيف عن أعراض البرد التي يمكن أن تحدث في أي وقت آخر من العام، ولكن الحرارة والرطوبة في أشهر الصيف يمكن أن تجعل المصاب الشعور بمزيد من الإرهاق، حيث أنه تتسبب درجات الحرارة العالية في التعرق، مما يزيد من خطر الإصابة بالجفاف.

أعراض البرد:

سيلان الأنف

ازدحام

صداع

التهاب الحلق

سعال

في فصل الصيف تبدو الأعراض أكثر تأثيرًا عندما يشعر المريض بكونه ممنوع من ممارسة الأنشطة الصيفية الممتعة.

أسباب الإصابة بالبرد في فصل الصيف

يمكن أن يحدث هذا من خلال الاتصال المباشر بشخص مريض، أو عن طريق لمس شيء به الفيروس ثم لمس الفم أو الأنف أو العين، كما تنتشر الفيروسات بسهولة أكبر في الأماكن المزدحمة خلال فصل الصيف.

الوقاية من نزلات البرد في الصيف:

غسل اليدين جيدًا بالصابون والماء الدافئ لمدة 20 ثانية على الأقل والتأكد من تجفيفها

استخدام معقم اليدين

تناول الفواكه والخضروات

قضاء الوقت في الهواء الطلق

ممارسة الرياضة بانتظام

الحصول على قسط كافٍ من النوم ليلاً.

علاج نزلات برد الصيف:

يمكن علاج نزلات البرد في الصيف عن طريق الحصول على قسط وافر من الراحة والحفاظ على رطوبة الجسم، و شرب المزيد من الماء إذا كنت تعاني من الحر والتعرق، وكذلك تناول أدوية طبية لتخفف الأعراض، بما في ذلك مضادات الهيستامين ومزيلات الاحتقان ومثبطات السعال ومخفضات الحمى.