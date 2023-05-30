الثلاثاء 30 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أسباب وأعراض وطرق علاج إنفلونزا الصيف

نزلات البرد
نزلات البرد

بالتزامن مع بداية فصل الصيف نقدم لكم أبرز المعلومات عن برد الصيف بحسب موقع " verywellhealth" الطبي:

إنفلونزا الصيف:

لا تختلف أعراض برد الصيف عن أعراض البرد التي يمكن أن تحدث في أي وقت آخر من العام، ولكن الحرارة والرطوبة في أشهر الصيف يمكن أن تجعل المصاب الشعور بمزيد من الإرهاق، حيث أنه تتسبب درجات الحرارة العالية في التعرق، مما يزيد من خطر الإصابة بالجفاف.

أعراض البرد:

سيلان الأنف 

ازدحام

صداع

التهاب الحلق

سعال

في فصل الصيف تبدو الأعراض أكثر تأثيرًا عندما يشعر المريض بكونه ممنوع من ممارسة الأنشطة الصيفية الممتعة.

أسباب الإصابة بالبرد في فصل الصيف

يمكن أن يحدث هذا من خلال الاتصال المباشر بشخص مريض، أو عن طريق لمس شيء به الفيروس ثم لمس الفم أو الأنف أو العين، كما تنتشر الفيروسات بسهولة أكبر في الأماكن المزدحمة خلال فصل الصيف.

الوقاية من نزلات البرد في الصيف:

  • غسل اليدين جيدًا بالصابون والماء الدافئ لمدة 20 ثانية على الأقل والتأكد من تجفيفها
  • استخدام معقم اليدين
  • تناول الفواكه والخضروات
  • قضاء الوقت في الهواء الطلق
  • ممارسة الرياضة بانتظام
  • الحصول على قسط كافٍ من النوم ليلاً.

 

علاج نزلات برد الصيف:

يمكن علاج نزلات البرد في الصيف عن طريق الحصول على قسط وافر من الراحة والحفاظ على رطوبة الجسم، و شرب المزيد من الماء إذا كنت تعاني من الحر والتعرق، وكذلك تناول أدوية طبية لتخفف الأعراض، بما في ذلك مضادات الهيستامين ومزيلات الاحتقان ومثبطات السعال ومخفضات الحمى.

أنفلونزا الصيف أعراض البرد سيلان الأنف خلايا الكائنات الحية الوقاية من نزلات البرد الفيروسات نزلات البرد

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج 2023

بالإسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسماعيلية

ما بعد الاعدادية 2023.. 28 مدرسة تعليم فني بديلة للثانوية العامة

ارتفاع ضحايا حادث تصادم دهشور لـ3 متوفين و27 مصابا

النيابة تستدعي مالك شقة الفنان صبري عبد المنعم الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات كوهين: جولة وزير الخارجية الإسرائيلي في أوروبا الوسطى.. ما الأهداف؟

إصابات وإحراق محاصيل زراعية فى هجوم لقوات الاحتلال على دير دبوان

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)