الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السجن 5 سنوات لعاطل شرع في قتل شخص بالإسكندرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى، بمعاقبة عاطل بالسجن لمدة 5 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية بعد اتهامه في الشروع بقتل المجني عليه “ي.ح.م”.

صدر الحكم بعضوية المستشار عبد الرحيم على مرسى، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومي.

ترجع احداث القضية المقيدة، برقم 17900 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الدخيلة ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بقيام المتهم بالتعدي على المجني عليه مستخدما أسلحة بيضاء، بمحل الواقعة دائرة القسم.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، أنه علي اثر نشوب مشادة كلامية بين المتهم "أ.م.خ" عاطل، وبين المجني عليه "ي.ح.م" عاطل، وكان ذلك في الطريق العام، وعلى إثرها أشهر المتهم أسلحة بيضاء سكينتين بحوزته، وتعدى على المجني عليه عدة ضربات استقرت برأسه ويده اليسرى، محدثا إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي.

وتبين أن الإصابة عاهة مستديمة تقدر بنسبة العجز الناشئ عنها 25%، وقررت النيابة إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية.

أجهزة الأمنية الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية الجنائي الإسكندرية العرض على النيابة جنايات الإسكندرية سجن 5 سنوات

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