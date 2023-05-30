محافظ بني سويف يتابع انتظام أعمال استلام وفرز القمح المحلي

أجرى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية تفقد خلالها مستجدات أعمال توريد القمح المحلي، خلال زيارته لمجمع صوامع سدس.

رافقه خلال الجولة المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة، المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل مديرية التموين، ومدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا، وعدد من التنفيذيين والمسؤولين بمجمع الصوامع وسلامة الأغذية والموازين.

واطمئن محافظ بني سويف على انتظام العمل بمجمع الصوامع التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين،والذي يضم 12 خلية معدنية، سعة الخلية الواحدة 5 آلاف طن بإجمالي طاقة استيعابية 60 ألف طن، حيث تابع أعمال الاستلام والفرز لتحديد نوعية وجودة القمح المورد، وذلك بمعرفة وتحت إشراف اللجنة المشكلة لهذا الغرض من التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء والموازين وذلك لضمان توريد المحصول من المزارعين بالجودة المطلوبة وبشكل منتظم، موجها باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والكفيلة للتيسير على الموردين.

- تفقد غرفة التحكم الآلي بمجمع الصوامع ومنظومة العمل بها

وتفقد الدكتور محمد هاني غنيم غرفة التحكم الآلي بمجمع الصوامع، واستمع خلالها لعرض موجز عن منظومة العمل بالغرفة المسؤولة عن تخزين وحفظ الغلال، ومجهزة بأحدث تقنيات تكنولوجيا التخزين في العالم، من خلال تطبيق أحدث النظم التقنية في إدارة ومراقبة المخزون وتبخير ومراقبة درجة حرارة المخزون، ومنظومة مكافحة الحريق ونظام اللاسلكي.

وكلف المحافظ مسؤولى التموين والزراعة وكافة الجهات ذات الصلة، باستمرار تقديم كافة التيسيرات اللازمة للموردين من المزارعين والتجار لتسهيل عمليات توريد القمح وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولًا بأول ، وتذليل أية معوقات في حينها، لخلق مناخ تنافسي لتحفيز المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام ، لاسيما مع الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لملف القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة، خاصة في ظل الظروف والتحديات التي يشهدها العالم في الفترة الحالية على كافة المستويات المحلية والدولية والإقليمية.

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