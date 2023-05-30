أرباح "الدولية للأسمدة" تتخطى 17 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2023

أظهرت القوائم المالية لشركة الدولية للأسمدة والكيماويات، عن الربع الأول من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 471.4%، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت صافي ربح بلغ 17.03 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل 2.98 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 218.45 مليون جنيه، مقابل 80.99 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

يشار إلى أن الدولية للأسمدة والكيماويات سجلت صافي ربح بلغ 104.43 مليون جنيه خلال 2022، مقابل 13.31 مليون جنيه أرباحاً خلال العام السابق له 2021.

وارتفعت إيرادات الدولية للأسمدة خلال العام الماضي لتسجل نحو 524.7 مليون جنيه، مقابل 326.07 مليون جنيه خلال العام السابق له 2021.

أعلنت شركة الدولية للأسمدة والكيماويات، عن تأسيس شركة "ابدأ" للصناعات الكمياوية، برأسمال مرخص به 500 مليون جنيه، ورأسمال مصدر 5 ملايين جنيه.