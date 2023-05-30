الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 9 في تصادم سيارة نقل و"ميني باص" بطريق "الفيوم- أسيوط" الغربي

جريدة الدستور

أصيب 9 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة في أنحاء الجسم، إثر حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وأتوبيس "ميني باص" بطريق "الفيوم - أسيوط" الصحراوي الغربي .

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد إسلام لطيف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بورود إشارة من شرطة الطرق والمنافذ، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وأخرى "ميني باص" وإصابة 9 أشخاص .
 وعلى الفور انتقلت سيارات مرفق الإسعاف إلى مكان الواقعة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.
وتم إزالة آثار الحادثة وتيسير الحركة المرورية أمام السيارات ونقل السيارة بعيد عن نهر الطريق، وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اصابة 9 أشخاص تصادم سيارة نقل ميني باص طريق الفيوم أسيوط الغربي

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