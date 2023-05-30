تداول 31 سفينة للحاويات والبضائع العامة بموانئ دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 31 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال عمليات التداول.

وأوضحت هيئة الميناء - في بيان اليوم - أنه غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية 1319 طن قمح متجه إلى صوامع أسيوط، وقطار آخر بعد أن فرغ 25 حاوية قادما من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولا وخروجا 5543 شاحنة.

وأضافت أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 122705 أطنان، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 192118 طنا.

وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 36550 طنا شملت "2450 طن يوريا معبأ و2000 طن كسب صويا و28000 طن ملح و4100 طن مولاس"، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 57054 طنا تضمنت "7200 طن خردة و900 طن زيت طعام و3000 طن كسب فول صويا و4200 طن نواتج تقطير و5756 طن أبلاكاش و4915 طن حديد و13830 طن ذرة و 900 طن كسب عباد و15351 طن قمح و450 طنا بضائع متنوعة و1675 رأس ماشية.