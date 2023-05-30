وزير الإسكان فى سانت كاترين لتفقد مشروع "تطوير موقع التجلى الأعظم"

وصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه مسئولو الوزارة، والجهاز المركزى للتعمير، إلى مدينة سانت كاترين، بمحافظة جنوب سيناء، لتفقد المكونات المختلفة الجاري تنفيذها ضمن مشروع "تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام" بمدينة سانت كاترين.

مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم يهدف إلى إنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادى المقدس، وذلك في ضوء المكانة العظيمة التى تتمتع بها مدينة سانت كاترين، وتمثل مقصداً للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، وربط المدينة مع بقية المنطقة الساحلية الممتدة بين الطور وشرم الشيخ ودهب.