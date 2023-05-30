المارونية: "الله يسكنُ في الأعالي ولكنّه ينظرُ إلى المتواضعين"

تحتفل الكنيسة المارونية بحلول الثلاثاء الأوّل من زمن العنصرة، والقت الكنيسة عظة احتفالية في تلك المناسبة، كتبها احد قديسي الكنيسة الاوائل.

وقالت الكنيسة في عظتها:

"لقد قُلتَ في نفسك: "إنّي أتمنّى لو أجدَ جبلاً مرتفعًا وحيدًا، إذ أعتقدُ فعلاً أنّ الله يسكنُ في الأعالي، وسيسمعُ ندائي إن ناجيتُه حين أكون في مكان مُرتفع". فهل تعتقد أنّك إن كنت على جبلٍ عالٍ ستكون أقرب من الله وسيلبّي نداءك كما لو كنتَ تحدّثُه عن قرب؟ إنّه يسكنُ في الأعالي ولكنّه ينظرُ إلى المتواضعين. هل الله قريبٌ من المتكبّرين؟ "الربّ قَريب" أتُرى مِمَّن؟ أمِنَ الذين في المرتفعات؟ بالتأكيد لا، إنّما "الربّ قَريب مِن مُنكَسِري القُلوب" يا للروعةّ! إنّه يسكنُ في الأعالي ولكنّه أقرب إلى المتواضعين. لقد "نَظَرَ إِلى المُتَواضِع أَمَّا المُتَكَبّر فيَعرِفُه مِن بَعيد". إنّه يعرف المتكبّرين من بعيد كما إنّه يبتعدُ أكثر عنهم كلّما ظنّوا أنفسهم أكثر ارتفاعًا".

"هل تبحث عن جبلٍ؟ انزل لتلاقيه. أتريد الصعود؟ اصعد ولكن لا تبحث عن جبل. يقول المزمور: "طوبى لِلَّذينَ بِكَ عِزَّتُهم ففي قُلوبِهم مَراقٍ إِلَيكَ. إِذا مَرُّوا بِوادي البَلَسان جَعَلوا مِنه يَنابيع وباكورَةُ الأَمطارِ تَغمُرُهم بِالبَرَكات". في كلِّ وادٍ تواضعٌ. لذلك وجّه أفعالك كلَّها إلى داخلكِ. وإذا أردت أن تجدَ مكانًا مرتفعًا، مكانًا مقدّسًا، قدّم نفسَكَ هيكلاً لله. "لأَنَّ هَيكَلَ اللهِ مُقدَّس، وهذا الهَيكَلُ هو أَنتُم". هل تريد أن تصلّيَ في هيكلٍ؟ صلِّ في داخلِكَ. ولكن اجعل نفسَك هيكلاً للربّ أوّلاً لأنّه في هيكلِهِ وحدِه يسمع من يناجيه".