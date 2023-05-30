الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

التموين تضبط أحد معامل بير السلم لتصنيع الدونتس والكيك ببورسعيد

المعمل
المعمل

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد بالتنسيق مع مباحث التموين، اليوم الثلاثاء، حملة تموينية بتعليمات من محمد عوض، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، وذلك للمتابعة وتشديد الرقابة على المحال التجارية لمراقبة المواد الغذائية وغير الغذائية.

وتمكنت إدارة تموين بورفؤاد بقيادة محمد سعيد، مدير إدارة تموين بورفؤاد، بالتنسيق مع العميد سهيل الجبالى، رئيس قسم شرطة مباحث التموين، أثناء المرور على المحال التجارية الكائنة بدائرة إدارة تموين بورفؤاد بمنطقة شارع محمد على تلاحظ وجود أحد المحال التجارية مفتوحة الأبواب ولا يوجد عليه لافتة، وبالتفتيش تبين أنه معمل معد ويعمل لتصنيع الحلويات (حلوى من عجين) مثل الكيك والدونتس والحلويات المختلفة، وبسؤاله عن وجود ترخيص مزاولة نشاط أفاد بأنه لا يوجد ترخيص لمزاولة النشاط وبمعاينة المكان تبين أنه يفتقد إلى أى اشتراطات صحية وملىء بالحشرات والذباب، ما يشكل خطراً على صحة المواطنين.

تم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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إدارة تموين التجارة الداخلية التموين والتجارة الداخلية التحقي التموين والتجارة الحشرات

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