3 مصابين بحادث تصادم فى الشرقية

أصيب 3 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل بطريق القاهرة الإسماعيلية قبل المركز الطبي العالمي اتجاه العاشر من رمضان بالشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفي العاشر الجامعي باستقبال كل من "مصطفى. ك"، 50 سنة، "صلاح. ع" ، 25 سنة، "خالد. س"، 58 سنة، مصابين بكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.