الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة بورسعيد يتفقد لجان الامتحانات بكلية الهندسة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، لجان امتحانات البرامج الجديدة هندسة غاز وهندسة تشييد بكلية الهندسة، والفرقة الإعدادية بكلية هندسة شرق بورسعيد الأهلية، وذلك بحضور الدكتور طه فراج عميد كلية الهندسة، و الدكتورة رحاب فاروق وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتور أحمد الحطاب وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور سيد جلال منسق برنامج الهندسة بالجامعة الأهلية.

وتابع رئيس الجامعة  خلال جولته أعمال الامتحانات للاطمئنان على سيرها داخل كلية الهندسة ، التي بدأت بامتحانات البرامج الجديدة وعن مدى بتوفير كل سبل الراحة لطلاب .

كما دار حوار بين  رئيس الجامعة و الطلاب عن مدى توافر الأجواء الملائمة لأداء الامتحانات في أجواء مناسبة للطلاب مستمعا لهم وإذا ما كان هناك أي شكاوى لديهم تعرقل أداء الامتحانات متمنيا لهم جميعا التوفيق ودوام النجاح.

جانب من الحدث

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الأستاذ الدكتور أعمال الامتحانات البرامج الجديدة الاعدادي أداء الامتحان

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