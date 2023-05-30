الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تسريب كلور يخنق 3 عمال بمحطة مياه فى الشرقية

جريدة الدستور

أصيب 3 عمال باختناق، الثلاثاء، إثر استنشاقهم كلور داخل محطة مياه بطريق أبو كبير في محافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو كبير باستقبال “محمد. ج”، 28 سنة، عامل، “سامي. ع”، 40 سنة، عامل، “إبراهيم. أ”، 28 سنة، عامل، مصابين بصعوبة في التنفس وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وتبين حدوث إصابتهم إثر استنشاقهم كلورا عقب تسريبه داخل محطة مياة بطريق أبوكبير وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوكبير.

تحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

محطة مياه تسريب كلور استنشاق النيابة العامة

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