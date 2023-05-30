بعد إعلان مقاضاته.. نزار الفارس لـ حورية فرغلى: الخطوبة مسجلة على الهواء

أثارت الفنانة حورية فرغلي، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن خطبتها على الإعلامي العراقي نزار الفارس، وذلك بعدما أعلن الأخير أنه وحورية فرغلي احتفلا بحفل خطبتهما في أجواء عائلية، الخبر الذي أزعجها وأسرعت في تكذيبه وإعلان مقاضاته.

وقالت حورية، في تصريحات تلفزيونية، إن القائمين على برنامج "فارس" تواصلوا معها منذ أسبوع لعقد لقاء، لافتة إلى أنها رأته للمرة الأولى يوم الأحد الماضي، معقبة: "بعد التصوير قال لي بتحبي ماجد المهندس، قلت له آه طبعًا بحبه، فقال لي تحبي ترقصي، فرقصت معاه عشان مكسفوش من باب إني بجامله وبرحب بيه".

وأشارت إلى أنه صورها دون معرفتها بالأمر، مردفة: "كان يلتقط العديد من صور السيلفي في المكان وتركته على راحته، ولم نتحدث سويًا إلا عند تصوير اللقاء".

وأكدت أنها لم تخطب لأي رجل مؤخرًا، متساءلة: هل شاف أبويا أو أمي أو أخويا، خطبني من نفسي؟ أنا فتحت لك بيتي ورحبت بيه وكنت تعبانة وعملت معه اللقاء، ليه تعمل لي مشاكل؟، متابعة: "كان بيجي مصر يعمل لقاءات زي ما عمل مع رانيا يوسف عشان يعمل تريند، وعمل اللي عمله معايا عشان يطلع تريند، أنا ممكن أرفع قضية وفيه شهود".

وواصلت: عاوز تعمل بروباجندا وأنا واحدة من ضحاياك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، مش من حقك تقول خبر شخصي أنا ممكن أرفع عليك قضية رد شرف، افرض إني متجوزة في السر، لو اتجوزت أو اتخطبت مصر كلها هتعرف وهكون فخورة جدا بالإنسان اللي هقابله، لكن أنا مش مخطوبة ولا هتجوز دلوقتي ومفيش حد في حياتي.

بينما رد الإعلامي نزار الفارس، على تصريحات حورية فرغلي قائلًا: "البارحة بالتصوير قالت لي أنا كبرت بالعمر وما حدا يحبني، وعمليات تجميل، ما يرضى حدا يحبني، ومش ممكن أتزوج مرة ثانية، فقلت لها أنا عراقي وأخطبك على الهواء مباشرة هل توافقين، فقالت أوافق بالخطوبة، ورقصنا على أغنية لـ ماجد المهندس، وطلبت منها أنه ممنوع تلبس قصير لأني أغار عليها وأشياء أخرى ووافقت على ذلك وكل هذا الحديث موثق.

وتابع: أنا أحبها واحترمها، وأنا قبلت أتزوجها، وخطبتها على الهواء ووافقت، ومعايا فيديو بالصوت والصورة بتقول "أنا موافقة" وكانت فرحانة.

آخر أعمال حورية فرغلي

حورية فرغلي عُرض لها في 2022 الجزء الثاني من مسلسل "أيام" بطولة رياض الخولي، شيري عادل، سلوى خطاب، أحمد صفوت، لقاء سويدان، تأليف سماح الحريري، إخراج محمد أسامة.