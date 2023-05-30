الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الإسكان يبحث مع اتحاد المستثمرين سبل تعزيز المشروعات بالمدن الجديدة

خلال اللقاء
خلال اللقاء

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين "اتحاد المستثمرين"، بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لبحث سبل دفع وتعزيز المشروعات الاستثمارية بمختلف أنواعها فى المدن الجديدة.

وخلال الاجتماع، استمع الدكتور عاصم الجزار إلى مطالب أعضاء اتحاد المستثمرين وناقشهم فيها، مؤكداً أن وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعمل على تعزيز البيئة المناسبة، وتوفير الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات بالمدن الجديدة، من أجل تحقيق الهدف بتنمية تلك المدن، وجذب المواطنين للإقامة بها، وتوفير مختلف الخدمات لسكانها، وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأشار وزير الإسكان إلى أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومنذ عام 2019، وضع آليات للتعامل مع طلبات المستثمرين المُقدمة للحصول على قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة، بنظام التخصيص الفورى بالجنيه المصرى، أو الدولار الأمريكى، وفقاً لضوابط محددة، تحقق الشفافية، وتتيح الفرصة لجميع المستثمرين للحصول على الأراضى وإقامة مشروعاتهم، وقد حققت هذه الآليات نجاحاً كبيراً فى فترة قصيرة، ولاقت استجابة واسعة من المستثمرين.

من جانبهم، تقدم أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين "اتحاد المستثمرين"، بالشكر للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على جهودهم المبذولة لدعم الاستثمار بالمدن الجديدة، ودعم ومساندة المستثمرين، لتحقيق التنمية المنشودة بالمدن الجديدة.


 

التنمية المنشودة التخصيص الفوري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاتحاد المصري لجمعيات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان و الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق الدكتور عاصم الجزا

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