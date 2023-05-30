الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شقيقين في المقطم بمشاجرة بسبب خلافات الجيرة

سلاح ناري
سلاح ناري

ضبطت وزارة الداخلية 3 أشخاص في القاهرة لاعتدائهم على شخصين بسلاح ناري وإحداث إصابتهما، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص وشقيقه (مصابان برش خرطوش بالجسم) يقيمان بدائرة القسم، بحدوث مشادة كلامية بينهما وبين 3 أشخاص يقيمون بذات الدائرة بسبب خلافات بينهم حول الجيـرة، تطورت إلى مشاجرة اعتدى خلالها المشكو في حقهم على المجني عليهما باستخدام فرد خرطوش ونتج عن ذلك إصابتهما المُنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم فرد خرطوش "المُستخدم في ارتكاب الواقعة " وطلقة لذات العيار وسلاحين أبيضين.

وبمواجهتهـــم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق. 

الداخلية وزارة الداخلية مديرية امن القاهرة

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