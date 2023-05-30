الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط شخص سرق 50 كيلو كسر حديد في التجمع الخامس

حديد
حديد

نجحت جهود الأجهزة الأمنية في ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، يقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزته كمية من كسر حديد البناء وزنت 50 كيلوجراماً لسرقتها من موقع تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بأسلوب المغافلة وباستدعاء مسئول الموقع تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

وجرى ضبط 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية يقيمون بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر لقيامهم بالشروع في سرقة حديد خردة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قسم شرطة السلام أول قسم شرطة التجمع الخامس

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