"السكة الحديد" تعلن عن مد قطارين لمحطة شربين بكفر الشيخ
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن بعض التعديلات بتشغيل خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة وتهوية ديناميكية على خط “كفر الشيخ-شربين”، في إطار حرص الهيئة على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفي ظل التحديث المستمر بكافة القطاعات وتلبية لرغبة جمهور ركاب بيلا وشربين والقرى المجاورة.
وتتضمن التعديلات: اعتباراً من يوم السبت الموافق 3-6-2023 يتم امتداد قطار 809 سياحي (ثالثة مكيفة – تهوية ديناميكية) “شبرا الخيمة-بيلا” إلى محطة شربين بدلاً من محطة بيلا، حيث يقوم من شبرا الخيمة الساعة 6:40 مساءاً ويصل شربين الساعة 11:20 مساءاً بنفس تركيبه الحالي، على أن يتم إعتباراً من يوم الأحد الموافق 4-6-2023 قيام قطار 810 سياحي (ثالثة مكيفة – تهوية ديناميكية) من محطة شربين الساعة 3:15 صباحاً ويصل شبرا الخيمة الساعة 7:55 صباحاً بنفس تركيبه الحالي.
كما تقرر اعتباراً من يوم السبت الموافق 3-6-2023 اختصار قطار 501 ركاب طنطا / شربين بمحطة بيلا بدلاً من محطة شربين حيث يقوم من طنطا الساعة 8:45 مساءاً ويصل محطة بيلا الساعة 10:45 مساءاً بنفس تركيبه الحالي، على أن يتم إعتباراً من يوم الأحد الموافق 4-6-2023قيام قطار 488 ركاب من محطة بيلا الساعة 6:20 صباحاً ويصل طنطا الساعة 9:35 صباحاً بنفس تركيبه الحالي.
ويترتب على ما سبق تعديل مواعيد قطارات [458 – 508 – 803].