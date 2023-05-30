الثلاثاء 30 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط مخبزين جمعا 558 بطاقة تموينية لتحقيق أرباح غير مشروعة في البحيرة

ماكينة نقاط الخبز
ماكينة نقاط الخبز

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، باستمرار الحملات التي تقوم بها مديرية التموين لضبط الأسواق، وكذلك المرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان، وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

  ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة  مجدي الخضر، حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية ومحطات الوقود ومتابعة جميع الخدمات المختلفة التى يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط مخبز لإنتاجه خبزا ناقص الوزن بمقدار 24 جرام للرغيف الواحد، ويجرى تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين.

كما تمكنت الحملة من ضبط مخبزين قاما بتجميع 558 بطاقة تموينية لتحقيق أرباح غير مشروعة، و مخبز تصرف فى 23 شيكارة دقيق بلدي مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء، و9 مخابز لإنتاجهم خبزا ناقص الوزن حتى 19 جرام للرغيف الواحد، ومخبزين أنتجا خبزا غير مطابق للمواصفات القانونية.

كما تم تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز، وذلك في دائرة مركز شرطة أبو حمص، وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أرباح غير مشروعة إجراءات القانونية الإجراءات القانونية اللازمة التجارة الداخلية التموين والتجارة الداخلية

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

التحقيق مع سيدة تبث فيديوهات إباحية مقابل أرباح بالقليوبية

أجنبية تخنق طفلتها فى التجمع.. تحريات موسعة

مهندس من الغربية: الحوار الوطني معول من معاول بناء مصرنا الجديدة

مركز مصرى إيطالى لتدريب ونقل العمالة الماهرة إلى روما

حبس نشالتين تسرقان المواطنين بأتوبيسات النقل بالسلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات وإحراق محاصيل زراعية فى هجوم لقوات الاحتلال على دير دبوان

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)

قوات الاحتلال تقتحم مدرسة فى رام الله