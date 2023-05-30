ضبط مخبزين جمعا 558 بطاقة تموينية لتحقيق أرباح غير مشروعة في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، باستمرار الحملات التي تقوم بها مديرية التموين لضبط الأسواق، وكذلك المرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان، وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية ومحطات الوقود ومتابعة جميع الخدمات المختلفة التى يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط مخبز لإنتاجه خبزا ناقص الوزن بمقدار 24 جرام للرغيف الواحد، ويجرى تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين.

كما تمكنت الحملة من ضبط مخبزين قاما بتجميع 558 بطاقة تموينية لتحقيق أرباح غير مشروعة، و مخبز تصرف فى 23 شيكارة دقيق بلدي مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء، و9 مخابز لإنتاجهم خبزا ناقص الوزن حتى 19 جرام للرغيف الواحد، ومخبزين أنتجا خبزا غير مطابق للمواصفات القانونية.

كما تم تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز، وذلك في دائرة مركز شرطة أبو حمص، وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.