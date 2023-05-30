الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في ذكرى رحيله الثالثة.. أبرز أعمال "عم الشباب" حسن حسني

حسن حسني
حسن حسني

توافق اليوم ذكرى رحيل الفنان حسن حسني الثالثة، وهو الملقب بـ"عم الشباب" بالنظر للأدوار التي جمعته مع مختلف الفنانين في مقتبل عمرهم، وترك إرثا فنيا كبيرا تنوع ما بين الأعمال الدرامية والسينمائية.

تقديرا لفنه وتاريخه الكبيرة، تقدم “الدستور” في تقريرها أبرز أعمال الفنان الراحل حسن حسني التي حقق بها نجاحا كبيرا:

فيلم اللمبي:

يعتبر فيلم اللمبي ضمن مجموعة الأفلام التي قدمها الراحل حسن حسني مع أحد الفنانين الشباب، بمشاركة محمد سعد البطولة، وحقق أعلى إيرادات في السينما المصرية وقت عرضه.

مسلسل أين قلبي:

يعد مسلسل أين قلبي من أهم الأعمال الفنية لـ حسن حسني، وقدم خلاله دور ترك بصمة في مشواره الفني، حيث جسد دور "مرشدي" عم زوج يسرا "فاتن"، والذي استولى على ميراث ابن أخيه.

فيلم عبود على الحدود:

شارك حسن حسني مع علاء ولي الدين بطولة فيلم عبود على الحدود، مؤديا دور أب لشاب مشاغب قرر معاقبته بدخوله الجيش، وتزوج بأخرى حتى ينجب طفلا يكون السبيل لتنفيذ خطته.

فيلم عسكر في المعسكر:

كان فيلم عسكر في المعسكر بطولة الفنان محمد هنيدي وحسن حسني من أنجح الأعمال الفنية والكوميدية التي شارك بها حسن حسني مع فنانين شباب في مقبل العمر والإزدهار بأعمالهم الفنية، حيث قدم دور والد هنيدي الذي كان يواجه ثأر وتدور الأحداث حول أخذ الثأر من ابنه.

فيلم ميدو مشاكل:

تدور أحداث الفيلم حول شاب يعمل في مجال تركيب الدش ويدعي ميدو، وهو طالب في معهد التكنولوجيا والإليكترونيات السلكية واللاسلكية، ويقوم حسن حينب بتقديم دور والده الذي يعاني من مشاكله.

فيلم الكرنك:

شارك حسن حسني بفيلم الكرنك خلال عام 1975، وهو مأخوذ عن رواية بنفس الاسم للأديب العالمي نجيب محفوظ، وتدور أحداث الفيلم خلال فترة الستينيات، من خلال سرد حياة مجموعة من الطلبة الجامعيين، وبذلك الفيلم استطاع حسن حسني أن يحصل على لقب ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بالسينما المصرية.

مختلف الفنانين حسن حسني الفنان الراحل حسن حسني فيلم اللمبي فيلم عسكر في المعسكر ميدو مشاكل فيلم الكرنك للأديب العالمي نجيب محفوظ

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