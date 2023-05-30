أسعار السمك اليوم الثلاثاء في الإسكندرية

تجولت الدستور ميدانيا اليوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2023 لرصد أسعار الاسماك بداخل حلقة السمك بمنطقة بحري، وسط تواجد واقبال المواطنين لشراء مستلزماتهم اليومية.

اسعار الاسماك اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023

ورصدت الدستور أسعار الأسماك اليوم، ليبلغ سعر السمك البلطي اليوم بين 64 و70 جنيها للكيلو مقاس 1، وبدءا من 60 جنيها مقاس الكيلو الواحد لمقاس 2، اما سعر السمك البلطي الأسواني فتراوح بين 50 الى 60 جنيها للكيلو

وسجل سعر الكيلو الواحد للسمك البوري مقاس 1 ليتراوح من 80 جنيها حتى 90 جنيها، ومقاس 2 يتراوح من 70 جنيها حتى 79 جنيها.

وبلغ سعر الكيلو الواحد للكابوريا اليوم بدءا من 50 ل 140 جنيها للكيلو، وسعر كيلو سمك القاروص بدءا من سعر 70 حتى 120 جنيها، وسردين المجمد فتراوح من ٥٠ حتى ٧٠ جنيها، وسعر سمك قشر البياض ما بين 70 و100 جنيه للكيلو.

وتراوح سعر قشر البياض ما بين 70 و130 جنيها للكيلو، وسعر سمك الوقار تراوح بين 75 و120 جنيها للكيلو، وسمك المرجان من 50 جنيها حتى 90 جنيها.

وسجل سعر الجمبري الجامبو بين 350 و400 جنيها للكيلو، اما الكيلو الواحد لمقاس 2 فيبدأ من سعر 200 جنيها حتى 260 جنيها.

سعر السمك اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023

وتراوح سعر قشر البياض ما بين 70 و130 جنيها للكيلو، وسعر سمك الوقار تراوح بين 75 و120 جنيها للكيلو، وسمك المرجان من 50 جنيها حتى 90 جنيها

وسجل سعر الجمبري الجامبو بين 350 و400 جنيها للكيلو، اما الكيلو الواحد لمقاس 2 فيبدأ من سعر 200 جنيها حتى 260 جنيها

وتراوح سعر قشر البياض ما بين 70 و130 جنيها للكيلو، وسعر سمك الوقار تراوح بين 75 و120 جنيها للكيلو، وسمك المرجان من 50 جنيها حتى 90 جنيها

وسجل سعر الجمبري الجامبو بين 350 و400 جنيها للكيلو، اما الكيلو الواحد لمقاس 2 فيبدأ من سعر 200 جنيها حتى 260 جنيها

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