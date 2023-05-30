إزالة 29 تعد على أراض زراعية وأملاك الدولة بقنا

صرح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة نجحت في إزالة عدد 29 حالة من التعديات بالمباني والزراعة على أراض أملاك الدولة وزراعية، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجه الـ 21 والتي تهدف إلى استرداد أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأضاف الداودي، أن مراكز المحافظة نفذت إزالات لحالات التعدي المستهدفة ضمن المرحلة الثانية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية على الأراضي المُتعدى عليها من قِبل المواطنين، لافتًا إلى أن إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على أراضي أملاك الدولة بلغت 29 حالة، منها 27 حالة تعدي بالمباني على مساحة 6 ألف و 327 مترا، و 2 حالة تعدي بالزراعة، على مساحة 2 فدان و 17 قيراط، بالإضافة إلى إزالة 15 حالة تعدي بالمباني على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 1 فدان و 1 قيراط.

يُذكر أن الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة يجري تنفيذها على ثلاثة مراحل متتالية ، بدأت المرحلة الأولى يوم 29 أبريل الماضي واستمرت حتى 19 مايو الماضي وتستهدف حالات التعدى البسيطة، وحالات التعدى في المهد، بينما بدأت المرحلة الثانية يوم 27 مايو الماضي وتستمر حتى 16 يونيو المقبل، وتستهدف الحالات المتوسطة، يليها بعد ذلك المرحلة الثالثة والتي ستبدأ يوم 24 يونيو المقبل وتنتهى يوم 14 يوليو المقبل، وتستهدف الحالات المتوسطة وبعض الحالات التى تحتاج إلى دراسة أمنية، ويتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن سلسلة الحملات المكثفة التى تنفذها الدولة للحفاظ على حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة.