الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء 30 مايو

بيض المائدة
بيض المائدة

شهدت أسعار بيض المائدة استقرارًا في الأسعار خلال مستهل التعاملات الصباحية في بورصة الكناني، وتقدم الدستور إلي متابعيها أسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء والتي جاءت كالتالي:

أسعار بيض المائدة في الشركات اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 

 سجلت اسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء 30 مايو في شركة أسيوط للإستثمار ( الأبيض ) سعر86.5 جنيها للكرتونة.

 سجلت اسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء 30 مايو في شركة  أكتوبر ( البني ) 87  جنيها للكرتونة.

 سجلت اسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء 30 مايو في شركة  أكتوبر ( الأبيض )85 جنيها للكرتونة.

 سجلت اسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء 30 مايو في شركة الصالحية ( البني ) 87 جنيها للكرتونة.

 سجلت اسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء 30 مايو في شركة البنا جروب ( البني ) 87.7 جنيها للكرتونة.

 سجلت اسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء 30 مايو في شركة البنا جروب ( الأبيض ) 85.75 جنيها للكرتونة.

 سجلت اسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء 30 مايو في شركة الزراعي الرئيسية ( البني ) 87 جنيها للكرتونة.

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سعر البيض اليوم الثلاثاء 

 سجلت اسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء 30 مايو في شركة  الزراعي الرئيسية ( الأبيض )85 جنيها للكرتونة.

 سجلت اسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء 30 مايو في شركة شوشة المنيا ( الأبيض ) 85.75 جنيها للكرتونة.

سجلت اسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء 30 مايو في شركة شوشة المنيا ( البني ) 87.75 جنيها للكرتونة.

 سجلت اسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء 30 مايو في شركة  رشاد حمزه ( البني )87.75 جنيها للكرتونة.

 سجلت اسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء 30 مايو في شركة رشاد حمزه ( الأبيض ) 85.75 جنيها للكرتونة.

 سجلت اسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء 30 مايو في شركة  كمشيش ( البني ) 87 جنيها للكرتونة.

سجلت اسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء 30 مايو في شركة  الصحراوي وبسيون ( البني ) 87 جنيها للكرتونة.

 سجلت اسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء 30 مايو في شركة الصحراوي وبسيون ( الأبيض ) 75 جنيها للكرتونة.

سجلت اسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء 30 مايو في شركة أحمد الجوهري ( البني ) 90 جنيها للكرتونة.

سجلت اسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء 30 مايو في شركة أحمد الجوهري ( الأبيض  88 جنيها للكرتونة.

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