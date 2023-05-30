أرباح "العربية للأسمنت" تنمو 311% خلال الربع الأول من 2023

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة العربية للأسمنت، خلال الربع الأول من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 311% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم، أنها حققت أرباحاً بلغت 241.77 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 58.85 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 1.71 مليار جنيه، مقابل 1.06 مليار جنيه في الربع المقارن من العام الماضي.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة خلال الربع الأول من العام الجاري، قفزت أرباح الشركة إلى 243.04 مليون جنيه، مقابل 53.28 مليون جنيه في الربع المقارن من 2022.

يشار إلى أن العربية للأسمنت، حققت صافي ربح بلغ 358.98 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل أرباح بقيمة 34.18 مليون جنيه في 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 4.67 مليار جنيه، مقابل 2.44 مليار جنيه في 2021.