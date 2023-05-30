ديلى ميل: شكوك حول لحاق بيلينجهام بتصفيات يورو بسبب عملية جراحية

تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة جود بيلينجهام مع المنتخب الإنجليزي في تصفيات أمم أوروبا المقبلة.

وأنهى بيلينجهام موسمه مع بروسيا دورتموند باحتلال المركز الثاني في بطولة الدوري الألماني.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، فإن بيلينجهام على وشك الغياب عن المنتخب الإنجليزي في تصفيات أمم أوروبا 2024 في شهر يونيو المقبل مع تزايد الشكوك حول احتياجه للخضوع لعملية جراحية في الركبة.

ويلتقي المنتخب الإنجليزي نظيره منتخب مالطا يوم 16 يونيو المقبل، ثم يواجه فريق شمال مقدونيا يوم 19 من الشهر نفسه، في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات.

وحصل بيلينجهام على جائزة أفضل لاعب في بطولة الدوري الألماني عن الموسم المنقضي، بعدما شارك في 42 مباراة وسجل 14 هدفًا وصنع 7 لزملائه في الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيلينجهام لعب العديد من المباريات خلال الأشهر الماضية واضعًا رباطا ثقيلا على ركبته اليسرى، وفي نهاية الأسبوع الماضي كان يضع الرباط على ركبته اليمنى.

وارتبط اسم بيلينجهام بالانتقال لصفوف فريق ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ولكن حتى الآن لم يصل أي عرض رسمي لإدارة نادي بروسيا دورتموند.

اقرأ أيضًا..هل يستعد للانتقال إلى الريال؟.. رسالة وداع من بيلينجهام إلى جماهير دورتموند