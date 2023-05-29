الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: ريال مدريد يضع صفقة بيلينجهام على أولويات الميركاتو الصيفى

بيلينجهام
بيلينجهام

يضع نادي ريال مدريد إغلاق صفقة الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب فريق بروسيا دورتموند، على رأس أولوياته لتدعيمات الانتقالات الصيفية المقبلة.

وودع ريال مدريد بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي أمام مانشستر سيتي، بعدما خسر لقب الدوري الإسباني لصالح غريمه التقليدي برشلونة؛ فيما حقق لقب كأس الملك.

وذكرت شبكة ريليفو الإسبانية أن ريال مدريد بدأ العمل على خطة تدعيمات الانتقالات الصيفية مباشرة بعد توديع بطولة دوري أبطال أوروبا، ووضع مسألة إنهاء العقود التي اقتربت من الانتهاء على رأس أولوياته.

وبات الإسباني ماركو أسينسيو، قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن صفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في صفقة انتقال حر بسبب رغبته في زيادة مشاركاته في المباريات.

وأفادت الشبكة بأن أولوية ريال مدريد خلال الوقت الحالي هو إنهاء صفقة التعاقد مع بيلينجهام بأسرع وقت ممكن، خاصة بعدما أنهى بروسيا دورتموند موسمه بشكل رسمي باحتلال المركز الثاني في ترتيب الدوري الألماني.

ونجح ريال مدريد في إقناع اللاعب بالانضمام لصفوفه بداية من الموسم المقبل رغم المنافسة الشرسة التي دارت مع فريقي ليفربول ومانشستر سيتي، خاصة بعدما رجح اللاعب كفة الملكي مؤمنًا بمشروع الفريق.

ويتبقى أمام ريال مدريد إتمام الاتفاق مع إدارة بروسيا دورتموند على الرغم من العلاقة الجدية بين الفريقين خلال السنوات الماضية، ولكن الجزء الأصعب كان إقناع اللاعب وهو ما تم بالفعل.

وتسعى إدارة ريال مدريد لإنهاء الصفقة مقابل 100 مليون يورو، فيما يتطلع بروسيا دورتموند للحصول على مبلغ أكبر، وهو أمر يمكن حله عن طريق المتغيرات والحوافز التي تضاف على قيمة الصفقة.

وتطلع إدارة ريال مدريد لإنهاء صفقة بيلينجهام في الأسبوع التالي لمباراة الفريق الأخيرة بالدوري الإسباني أمام أتلتيك بلباو، وغلق ملف تدعيمات وسط الملعب حال نجاح النادي في إقناع سيبايوس بالتجديد.

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