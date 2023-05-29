الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هل يستعد للانتقال إلى الريال؟.. رسالة وداع من بيلينجهام إلى جماهير دورتموند

بيلينجهام
بيلينجهام

ودع جودي بيلينجهام لاعب بروسيا دورتموند الألماني، جماهير الفريق بعد نهاية الموسم استعدادًا لرحيله إلى ريال مدريد الإسباني.

 

وتشير التقارير أن بيلينجهام في طريقه للانتقال إلى صفوف ريال مدريد في صفقة قياسية تقدر بـ 100 مليون يورو.

 

وقال بيلينجهام عبر حسابه بـ “إنستجرام": “لقد أخذت بعض الوقت للتفكير في ما حدث في اليوم الأخير من الموسم، مازلت لا أصدق أن الأمور سارت هكذا و لم نتمكن من تحقيق البطولة اللاعبون الذي لعبو قدموا كل شيء و لا يمكن التشكيك بجهودهم”.

 

وأضاف: “للأسف لم نكن حاسمين بما فيه الكفاية ، على المستوى الشخصي كان من المدمر مشاهدة زملائي يعانون بينما لم أتمكن من مساعدتهم في النتيجة، آمل أن تؤدي هذه المحنة إلى حقبة جديدة في النادي حيث يمكنه التنافس على الالقاب أكثر كل عام ، الجماهير و المدينة يستحقون هذا”.

 

وأعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم الاثنين تتويج جود بيلينجهام  بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني خلال الموسم. وذكرت الرابطة أنه رغم إخفاق دورتموند في التتويج بلقب البوندسليجا، وهو ما كان سيتحقق في حال فوزه على ماينز السبت في المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة من الدوري، استحقت العروض التي قدمها بيلينجهام، التقدير. 

 

وتعادل دورتموند مع ماينز 2 - 2 في الوقت الذي فاز فيه بايرن ميونخ على كولون 2 - 1 ليحرز لقب الدوري للموسم الحادي عشر على التوالي. 

 

وكان بيلينجهام متواجدا على مقاعد البدلاء في مباراة دروتموند وماينز بسبب معاناته من مشكلات في الركبة. 

 

كان بيلينجهام قد انضم إلى دورتموند قادما من برمنجهام الإنجليزي عام 2019 وأصبح واحدا من أبرز العناصر الرئيسية بفريق دورتموند. 

 

 

 

 

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