الثلاثاء 30 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

محاكمة مرتضى منصور فى سب محمود الخطيب اليوم

مرتضى منصور
مرتضى منصور

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بتهمة سب محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي.

وكان المحامي محمد عثمان، تقدم ببلاغ للنائب العام بتاريخ 2022/8/19 بصفته وكيلًا عن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، اتهم مرتضى منصور بارتكاب جرائم السب القذف وخدش سمعة العائلات، والطعن في الأعراض، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ارتكاب جريمة، من خلال مداخلة بأحد البرامج الرياضية بتاريخ 18 أغسطس من العام الماضي عقب صدور حكم نهائي واجب النفاذ بحبسه شهرا مع الشغل.

المحكمة الاقتصادية محاكمة مرتضى منصور نادي الزمالك محمود الخطيب النادي الأهلي

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

الرئيس السيسى يشهد اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف التعليم

اتفاق السيسى وأردوغان على تدعيم أواصر العلاقات والتعاون الثنائى الأبرز بالصحف

غرق شابين بإحدى قرى الساحل الشمالي

نصائح للرجال لحماية البشرة من ارتفاع الحرارة في فصل الصيف

نقص حاد في العمالة وارتفاع أسعار الغذاء.. الركود يضرب الاقتصاد الألماني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)

قوات الاحتلال تقتحم مدرسة فى رام الله

أجندة أردوغان.. كيف سيتحرك الرئيس التركى حيال إسرائيل فى ولايته الجديدة؟