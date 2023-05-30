محاكمة مرتضى منصور فى سب محمود الخطيب اليوم

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بتهمة سب محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي.

وكان المحامي محمد عثمان، تقدم ببلاغ للنائب العام بتاريخ 2022/8/19 بصفته وكيلًا عن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، اتهم مرتضى منصور بارتكاب جرائم السب القذف وخدش سمعة العائلات، والطعن في الأعراض، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ارتكاب جريمة، من خلال مداخلة بأحد البرامج الرياضية بتاريخ 18 أغسطس من العام الماضي عقب صدور حكم نهائي واجب النفاذ بحبسه شهرا مع الشغل.