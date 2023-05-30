إكسترا نيوز تبرز جهود الارتقاء بالتعليم العالي والبحث العلمي 2023 (إنفوجراف)
عرضت قناة إكسترا نيوز الإخبارية إنفوجرافا يوضح أبرز جهود الارتقاء بالتعليم العالي والبحث العلمي 2023.
جهود الارتقاء بالتعليم العالي والبحث العلمي 2023:
المركز 13 بمؤشر scimago للنشر العلمي منذ صدوره مقارنة بـ عام 2022 المركز 24.
المركز 14 بمؤشر جودة التعليم الصادرة عن us news scimago مقارنة بـ عام 2022 المركز 37.
المركز 41 بمؤشر قدرة النظام التعليمي على تلبية الاحتياجات مقارنة بـ عام 2021 المركز 67.
المركز 10 بمؤشر الابتكار العالمي مقارنة بـ عام 2022 المركز 89.
إدراج 49 جامعة مصرية ضمن تصنيف scimago الاسباني لعام 2023.