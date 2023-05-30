الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إكسترا نيوز تبرز جهود الارتقاء بالتعليم العالي والبحث العلمي 2023 (إنفوجراف)

التعليم العالي والبحث
التعليم العالي والبحث العلمي

عرضت قناة إكسترا نيوز الإخبارية إنفوجرافا يوضح أبرز جهود الارتقاء بالتعليم العالي والبحث العلمي 2023.

جهود الارتقاء بالتعليم العالي والبحث العلمي 2023:

المركز 13 بمؤشر scimago للنشر العلمي منذ صدوره مقارنة بـ عام 2022 المركز 24.

المركز 14 بمؤشر جودة التعليم الصادرة عن us news scimago مقارنة بـ عام 2022 المركز 37.

المركز 41 بمؤشر قدرة النظام التعليمي على تلبية الاحتياجات مقارنة بـ عام 2021 المركز 67.

المركز 10 بمؤشر الابتكار العالمي مقارنة بـ عام 2022 المركز 89.

إدراج 49 جامعة مصرية ضمن تصنيف scimago الاسباني لعام 2023.

التعليم العالي البحث العلمي التعليم العالي 2023 البحث العلمي 2023 مؤشر scimago us news scimago الابتكار العالمي تصنيف scimago الاسباني

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